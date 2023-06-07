Заговор тракторов 3 Сергей Фурса

7.06.2023, 14:10

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Сергей Фурса

Поэтому и «Кинжалы» не долетают, и «Искандеры» не смеются.

Илон Маск, Такер Карлсон и другие сторонники теории заговоров начали рассказывать, что не только ничего не ясно, но и это украинцы взорвали плотину.

И не так важно, они это делают потому что любят идти против тренда, потому что баба Яга против, потому, что они идиоты или потому, что русские агенты. В принципе более 100 лет Москва постоянно ищет и использует на Западе полезных идиотов, которые сочетают в себе все эти качества. И ничего нового здесь нет. Просто сейчас вся активность полезных идиотов на службе у Кремля направлена именно против Украины. И мы это очень хорошо замечаем.

Но Маску не надо останавливаться. С плотиной они дело раскрыли. Молодцы. Действительно, это сделала Украина, потому что это же выгодно России и Россия контролировала ту плотину. Так кто же еще мог взорвать, как не Украина.

Но это не единственная победа, которую вчера озвучили в России. Они там вчера уничтожили 100500 танков Леопард. И даже показали картинку с какой-то тенью. И действительно, тень была похожа на Леопард или скорее на какую-то черную кошку, перебегающую дорогу. Правда, потом выяснилось, что это были тракторы.

Так что следующий заговор, который должны раскрыть Маск, Такер и Дональд Трамп – это заговор тракторов. Почему администрация США скрывает правду? Почему не говорят, что разработали новейшие Трансформеры? Люди все еще управляют своей планетой? Надо сделать Землю величественной снова.

Уже не первый раз в этой войне тракторы появляются на передовой. То не может быть случайно. Так не бывает. И не стали бы русские стрелять по тракторам и рассказывать потом об этом всему миру. Они подают сигнал, потому что не могут сказать прямо. Они показывают всем, как уничтожают тракторы и говорят, что уничтожили новейшее оружие Запада. Разве можно быть такими тупыми?

Нет, должно быть другое объяснение. И это объяснение – Трансформеры. Правительство США имеет связи с инопланетянами и уже использует их на поле битвы на Земле. Это предательство. Вторжение началось. Теперь понятно, почему могучий Путин не смог взять Киев за 3 дня. С первого дня войны тракторы были там. И российское новейшее оружие, самое современное, что есть на планете, не способно конкурировать с оружием инопланетян. Поэтому и Кинжалы не долетают, и Искандеры не смеются.

Кто должен за это ответить? Сколько уже невинных русских убили роботы трансформеры, скрывающиеся под видом тракторов? Сколько еще правительство будет скрывать правду?

И, может, поэтому Запад ведет войну против России и Китая, ибо Запад уже управляется инопланетянами? Может, Байден просто раб инопланетян? Как он может доказать обратное? Только Россия и Китай, и Уганда, оказывают сопротивление вторжению. Только там режимы настолько сильны и мощны, что способны устоять. Они понимают, что либеральные ценности, которые навязывает Запад, это ценности инопланетян. Который хочет истребить человечество с помощью гендера. Которые хотят, чтобы люди просто перестали размножаться и вымерли. И освободили планету для пришельцев.

Кремль знает правду. Сколько раз такие сигналы подавали Медведев, Патрушев и другие. А мы просто не слышим этого. Пора раскрыть уши. Пора прислушиваться к голосу разума. Пора снова сделать землю свободной…

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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