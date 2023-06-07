Минчанка нашла чужой кошелек, в котором оказались 10 тысяч рублей 7.06.2023, 15:29

1,362

Что было дальше?

Минчанка взяла в гипермаркете тележку, в которой оказался чужой кошелек с крупной суммой, и решила его оставить себе. Чем для нее это обернулось — рассказывают оперативники.

«В Заводское РУВД столицы за помощью обратился минчанин. Мужчина посещал гипермаркет, где в товарной тележке оставил сумку с кошельком, в котором находилось свыше 10 000 рублей», — сообщают в телеграм-канале «Милиция Минска».

Поскольку в магазине ведется видеонаблюдение, на поиски минчанки ушло меньше суток, потратить деньги она не успела. Против нее возбудили уголовное дело за кражу.

Напоминаем, что, если вы оставили себе чужое найденное имущество, это может считаться кражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».