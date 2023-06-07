закрыть
7 июня 2023, среда, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанка нашла чужой кошелек, в котором оказались 10 тысяч рублей

  • 7.06.2023, 15:29
  • 1,362
Минчанка нашла чужой кошелек, в котором оказались 10 тысяч рублей

Что было дальше?

Минчанка взяла в гипермаркете тележку, в которой оказался чужой кошелек с крупной суммой, и решила его оставить себе. Чем для нее это обернулось — рассказывают оперативники.

«В Заводское РУВД столицы за помощью обратился минчанин. Мужчина посещал гипермаркет, где в товарной тележке оставил сумку с кошельком, в котором находилось свыше 10 000 рублей», — сообщают в телеграм-канале «Милиция Минска».

Поскольку в магазине ведется видеонаблюдение, на поиски минчанки ушло меньше суток, потратить деньги она не успела. Против нее возбудили уголовное дело за кражу.

Напоминаем, что, если вы оставили себе чужое найденное имущество, это может считаться кражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский