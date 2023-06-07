В боях под Белгородом ликвидирован командир полка ВС РФ 3 7.06.2023, 16:10

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Также ранен командир батальона.

Российская армия понесла большие потери в боях за Новую Таволжанку, что в Белгородской области. В боях против российских добровольцев был ликвидирован командир 1009-го мотострелкового полка ВС РФ Владимир Кузнецов под позывным «Улан».

Информация о прощании с высокопоставленным военным появилась в российских пабликах. Эти сообщения обнаружил блогер Necro Mancer.

«Нам сообщили о гибели командира мотострелкового 1009-го полка, воевавшего под позывным «Улан»… Большие потери понесли 8-я и 9-я роты полка. По последним данным, 8-я рота попала в окружение… Также ранен командир 3-го батальона 1009 полка с позывным «Странник», - сообщили россияне.

Известно, что погибший командир полка - это полковник ВС РФ Владимир Кузнецов из города Истра, что в Московской области. Прощание с ним состоится завтра, 8 июня.

Раненого комбата пока опознать не удалось.

Отметим, что российские ополченцы, воюющие против путинского режима, в последнее время регулярно совершают рейды в Белгородскую область. Они пользуются тем, что российская армия, увязнув в войне против Украины, практически не контролирует собственные границы. Сейчас боевые действия перекинулись на территорию России. Москва перебрасывает туда войска в попытке стабилизировать ситуацию.

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