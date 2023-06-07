Лукашенко помиловал Софью Сапегу 7 7.06.2023, 18:17

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Девушку передали делегации Приморского края РФ.

Помилованную Александром Лукашенко Софью Сапегу передали 7 июня делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко

«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение», - обратился к помилованной Олег Кожемяко.

В сентябре прошлого года политзаключенной отказали в помиловании.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пара возвращалась с отдыха. Девушку обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков.

Суд начался 28 марта и проходил в закрытом режиме. Сапеге предъявили обвинения по семи статьям, но признали виновной по двум — по ч. 3 ст. 130 (в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия), а также по ч. 1 ст. 179 (незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших).

Ее приговорили к шести годам колонии общего режима. Сапега в колонии работала швеей. Ранее в переписке она рассказала матери, что работы много, все работают без перерыва, здоровье из-за стресса «оставляет желать лучшего». В одном из писем девушка попросила мать пообещать ей, что она заберет ее из колонии.

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