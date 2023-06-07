Авария на Светлогорском ЦКК: погибли три человека

Авария на Светлогорском ЦКК: погибли три человека3
- 7.06.2023, 20:17
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Еще четверо рабоников пострадали.
Во время поисково-спасательных работ на месте аварии найдены останки предположительно троих человек, сообщают «Светлогорские Новости» со ссылкой на начальника светлогорского РОЧС Андрея Высоцкого.
Разбор завалов и поисковые работы продолжаются.
Сегодня днем взрыв произошел на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске.
Как рассказали «Радыё Свабода» источники, «взрыв был такой, словно бомба упала», его было слышно в соседней с заводом деревне Якимова Слобода.
Председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Шабетник дал комментарий о происшествии местному изданию.
По его словам, со 2 июня завод беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК находился на официальной остановке. При проведении профилактических и ремонтных работ в цехе выпаривания скипидара при промывке теплообменника произошел взрыв.
На предприятии работает комиссия для выяснения причин произошедшего. «Угрозы для жизни и здоровья населения нет», — сказал чиновник.
В пресс-службе Минздрава заявили о четырех пострадавших. У них диагностированы поверхностные раны головы и ожоги рук. Они получили помощь на месте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 302 УК РБ (нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах или правил безопасности взрывоопасных работ).
В 2020 году на ЦКК в результате взрыва на чане ракитового масла погиб человек — 40-летний сварщик Александр Русинович.