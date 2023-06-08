Протасевич под домашним арестом стал отцом 8.06.2023, 2:06

1,478

Роман Протасевич

Об этом сообщил адвокат Софьи Сапеги.

Роман Протасевич успел не только жениться во время следствия, но и стать отцом. Об этом в эфире телеканала «Дождь» сообщил Антон Гашинский — адвокат недавно помилованной Софьи Сапеги, передает «Зеркало».

«Мы знаем, что Протасевич за время, пока находился под следствием, под домашним арестом успел жениться на другой девушке и стал отцом», — сказал Гашинский.

Он рассказал, что Сапега общалась с Протасевичем на стадии следствия, во время домашнего ареста, но «в определенный момент это общение было пресечено, и их фактически разделили».

«Он дал показания на Софью Сапегу», — сообщил адвокат. Это стало известно из материалов, которые поступили в Пресненский суд Москвы. «И, скажем так, это было определенным ударом и шоком для всех», — добавил адвокат.

Из опубличенного в российском суде приговора, по словам Гашинского, можно сделать вывод, что Протасевич «дал на нее показания, фактически сдал», и его слова «повлияли на ее судьбу».

Напомним, сегодня, 7 июня, стало известно, что Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, которую в Беларуси приговорили к 6 годам лишения свободы. О помиловании приговоренного к 8 годам колонии по «делу NEXTA» Протасевича стало известно 22 мая.

До этого, находясь под домашним арестом, Протасевич женился. Тогда он заявил, что в момент полета на самолете Ryanair, совершившем вынужденную посадку в Минске, уже решил расстаться с Сапегой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».