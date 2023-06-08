«Вагнеровцы» взял в плен подполковника армии РФ: история получила продолжение 6 8.06.2023, 12:10

6,218

Офицер записал видео в жанре «как это было».

Подполковник российской армии, которого ранее взяла в плен «Группа Вагнера», заявил о пытках, которыми его принудили сознаться в минировании путей отхода наемников. Видео в жанре «как все было на самом деле» опубликовал телеграм-канал «База».

На видео подполковник ВС РФ Роман Винивитин, очевидно, уже освобожденный из плена «Группы Вагнера», подробно изложил свою версию конфликта с наемниками.

«Я объезжал свои подразделения и передовые порядки, путь мне преградили сотрудники ЧВК. Для этого не было оснований. Терпеть это я как боевой офицер не собирался. В результате сотрудники «Вагнера» были разоружены и отправлены в известном направлении: на х*й они были посланы», – говорит подполковник.

Однако позднее вагнеровцы все же взяли Винивитина в плен. При каких обстоятельствах – подполковник умалчивает.

«Держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом это результат давления», – заявил он.

Винивитин опроверг заявления Пригожина о том, что 72-я бригада заминировала пути отхода «Группы Вагнера». Также подполковник рассказал, что с наемниками у его бригады был давний конфликт, в ходе которого «вагнеровцы» якобы похитили у армейцев два танка Т-80, четыре пушки, «Камаз» и БМП.

"Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты РЭБ, которых обещали окружить и «обнулить» только за то, что они работали не так, как хотелось «вагнерам». Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином. Был похищен начальник штаба, которого избили и выбросили связанным в районе боевых действий», – утверждает подполковник.

Также Винивитин утверждает, что вагнеровцы изнасиловали одного из солдат его бригады, других похищали и «пытались поменять на боеприпасы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».