Сергей Дылевский: Количество ЧП на предприятиях будет расти 8.06.2023, 13:02

Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Отток профессионалов из страны дает о себе знать.

Вчера на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошла вспышка газовоздушной смеси. При проведении профилактических и ремонтных работ в цехе выпаривания скипидара произошел взрыв. Погибло три человека.

В 2020-м году на предприятии также был серьезный взрыв с человеческими жертвами.

Почему происходят такие происшествия? На этот и другие вопросы сайта Charter97.org ответил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский:

— В первую очередь — это безалаберность как руководства, так и самих сотрудников, несоблюдение техники безопасности, максимально устаревшее оборудование, которое фактически нечем обслуживать. Это все вкупе приводит к таким последствиям. Такая картина не только на целлюлозке, эти проблемы есть на всех предприятиях.

— Связано ли это с ухудшением кадров?

— Да, это связано с оттоком профессионалов из страны. Мы же знаем, насколько меньше стало квалифицированных сотрудников на белорусских предприятиях, как государственных, так и частных. Люди выезжают из страны, работать некому. Плюс санкции все-таки дают о себе знать, возможности закупки новых комплектующих или запчастей для оборудования просто нет.

— Стоит ли ожидать увеличения количества подобных происшествий в будущем в связи с этим?

— Конечно. Даже если сравнивать ситуацию в том же 2019-2020-м году и 2021-2023-й год, то мы видим тенденцию к росту случаев чрезвычайных ситуаций на предприятиях.

— Рост количества безработных признает даже официальная статистика, при этом размер пособия по безработице равняется двум базовым величинам (74 рубля в месяц), а минимальная зарплата в стране составляет 554 рубля. Что вы можете сказать об этих цифрах, достаточно ли этих сумм для нормальной жизни?

— Естественно, что недостаточно. Я уже приводил самый банальный, самый простой пример: люди, которые сейчас сидят в тюрьмах. По официальным данным на их содержание в сутки уходит 14 рублей. Если это пересчитать в месяц, то мы получим сумму, близкую к минимальной заработной плате. Но нужно понимать, что человеку, сидящему в тюрьме, не нужно оплачивать расходы на одежду, коммунальные платежи, лекарства и так далее. Если исходить из размера минимальной заработной платы, то у нас человека приравнивают к заключенному, но ему еще приходится за все платить с этих денег. Я считаю, что просто невозможно выжить на такие суммы, а тем более на пособие по безработице.

— Почему нынешняя власть заявляет о какой-то социально-ореинтированной политике, но по факту это больше похоже на издевательство над простыми людьми?

— Это еще с советских времен так повелось. Нам прививают уже десятилетиями, что все, что мы имеем, дает нам власть, дает государство, чтобы каждый человек чувствовал себя зависимым от этого самого государства. Нам врут в глаза о бесплатной медицине, бесплатном обучении, о социальной ориентированности политики. Но это далеко не так. Это всего лишь один из шагов белорусской пропаганды, направленной на то, чтобы человек постоянно чувствовал себя зависимым от государства.

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