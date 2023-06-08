Кто карту «с четырьмя позициями» прячет? Telegram-канал «Ник и Майк»

8.06.2023, 13:38

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Плоская земля и рептилоиды наступают.

В Минске тем временем сходка секретарей совбезов того, что называется ОДКБ. Не так давно синепалый синегуб читал лекцию для руководителей спецслужб СНГ, продвигая исключительно российские нарративы.

Сегодня продолжение. И начал он с Каховской ГЭС. Похоже, в Кремле сильно защемили ржавые яйца, что вот уже второй раз приходится выступать фронтменом в деле продвижения российской пропаганды. Интересно, повторит ли заявление Патрушева трехнедельной давности о том, что радиоактивное облако накрывает Западную Европу в результате подрыва в Украине снарядов с обедненным ураном? Плоская земля и рептилоиды наступают. Скорость наступления прямо пропорциональна темпам введения в школьную программу церковнославянского языка и черчения.

Найдется ли хоть один «секретарь», который прямо скажет, что не нужно всех замазывать в военные преступления двух агрессоров?

И как может знать, кто взорвал ГЭС в соседней стране, тот, кто карту «с четырьмя позициями» прячет? Или эта попытка за вербальными интервенциями спрятаться от более активного вовлечения в войну?

Telegram-канал «Ник и Майк»

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