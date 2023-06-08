Nissan готовит недорогого конкурента Toyota Land Cruiser Prado 8.06.2023, 13:50

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Внедорожник богато оснащен и предложен в версиях на 5 и 7 мест.

Опубликованы первые фото Nissan Paladin. Рамный внедорожник решили возродить и презентуют в ближайшее время. Об этом сообщает сайт QCCT.

Оригинальный Paladin выпускали с 2003 по 2013 годы и он был версией модели X-Terra. Новый Nissan Paladin также создан на базе X-Terra, которая, в свою очередь, построена на шасси пикапа Navara.

Внедорожник будут выпускать в Китае и он станет более доступной альтернативой Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport – стартовая цена составит менее 25 000 долларов.

У Nissan Paladin мускулистый дизайн с высоким капотом и расширенными крыльями. От собратьев Nissan Navara и Terra внедорожник отличается дизайном решетки радиатора и оптики.

Размеры Nissan Paladin 2023:

длина – 4882 мм;

ширина – 1850 мм;

высота – 1875 мм;

колесная база – 2850 мм.

В салоне Nissan Paladin перемены более существенные – заменены руль, передняя панель, дверные карты и щиток приборов. К тому же, появился 12-дюймовый тачскрин портретного формата. На выбор предложены версии на 5 и 7 мест.

Внедорожник Nissan довольно богато оснащен: в топовой комплектации есть бесключевой доступ, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики света и дождя, электропривод и подогрев передних кресел, навигация, адаптивный круиз-контроль.

Nissan Paladin оснащен новой 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 228 л. с. В некоторых странах модель может также получить 2,3-литровый 190-сильный турбодизель. Модель предложат с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической КПП, задним либо полным приводом (с понижающей передачей).

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