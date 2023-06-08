Ученые рассказали, как появилась романтическая любовь 8.06.2023, 14:41

Считалось, что привязанность берет начало в связи между матерью и младенцем.

Человекообразные обезьяны, включая шимпанзе и их более миролюбивых собратьев — бонобо, не выстраивают прочных эмоциональных связей с половыми партнерами, поэтому ученых всегда удивляло, что люди такие связи образуют, пишет Naked science.

Существует мнение, что романтическая любовь — такое же эволюционное новшество, как характерные для нашего вида прямохождение, большой мозг, умение охотиться или добывать огонь. Считается, что любовная эмоциональная привязанность берет начало в эмоциональной связи между матерью и младенцем.

Но профессор антропологии в Техасском университете (США) Аарон Сэндел выдвинул другую гипотезу. Свои выводы он представил в журнале Evolutionary Anthropology. Ученый проанализировал исследования поведения приматов, включая собственную десятилетнюю работу в национальном парке Кибале в Уганде, где наблюдал за шимпанзе.

Он выяснил, что эти приматы действительно не образуют эмоциональных связей с половыми партнерами, однако взрослые самцы имеют однополые связи — дружеские. Продолжается такое братание очень долго — до 13 лет. При этом у «друзей» снижается уровень стресса, а также, возможно, присутствует ревность, если партнер занимается грумингом с другими обезьянами. Такие показатели говорят о привязанности друг к другу.

На основании этого Сэндел предположил, что дружеские однополые привязанности могли существовать и у наших далеких предков. Именно такое партнерство, по его мнению, могло дать начало романтической любви между партнерами разного пола. Это выглядит вполне убедительно, ведь среди прочего в основе зрелой эмоциональной привязанности между мужчиной и женщиной всегда лежит дружба.

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