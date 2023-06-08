В день визита Зеленского россияне открыли огонь по центру Херсона
- 8.06.2023, 15:19
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Под обстрел попали места эвакуации людей.
Российские оккупанты обстреливают Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем проводится эвакуация с затопленных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
«Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города», - написал Прокудин.
Между тем руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что в Херсоне идет эвакуация.
«Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы», - пишет Ермак.
В свою очередь кадры с места обстрела опубликовали попавшие под вражеский обстрел журналисты «Грат». Они сообщают, что под атаку попал район Корабельной площади.
Есть пострадавшие
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, оккупанты бьют по местам эвакуации людей.
«Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь. Отмечено, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными», - информируют в МВД.
Под обстрел попала школа в Алешках
Во временно оккупированных под вражеский огонь Олешках попала школа, где собирались люди из затопленных домов.
«Только что орки обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов», - написал мэр Олешек Евгений Рыщук.
Эвакуация в Херсоне
Отметим, что в Херсоне продолжается эвакуация людей, оказавшихся в зоне подтопления. И стоит заметить, что регион оказался в зоне бедствия из-за того, что российские оккупанты подорвали дабу Каховской ГЭС.
По последним данным, уже удалось вывезти 2198 человек из зоны подтопления.
Зеленский в Херсоне
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область, где провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Также Зеленский в Херсоне посетил переправу, на которой проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.