В день визита Зеленского россияне открыли огонь по центру Херсона 8.06.2023, 15:19

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Под обстрел попали места эвакуации людей.

Российские оккупанты обстреливают Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем проводится эвакуация с затопленных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

«Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города», - написал Прокудин.

Между тем руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что в Херсоне идет эвакуация.

«Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы», - пишет Ермак.

В свою очередь кадры с места обстрела опубликовали попавшие под вражеский обстрел журналисты «Грат». Они сообщают, что под атаку попал район Корабельной площади.

Есть пострадавшие

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, оккупанты бьют по местам эвакуации людей.

«Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь. Отмечено, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными», - информируют в МВД.

Под обстрел попала школа в Алешках

Во временно оккупированных под вражеский огонь Олешках попала школа, где собирались люди из затопленных домов.

«Только что орки обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов», - написал мэр Олешек Евгений Рыщук.

Эвакуация в Херсоне

Отметим, что в Херсоне продолжается эвакуация людей, оказавшихся в зоне подтопления. И стоит заметить, что регион оказался в зоне бедствия из-за того, что российские оккупанты подорвали дабу Каховской ГЭС.

По последним данным, уже удалось вывезти 2198 человек из зоны подтопления.

Зеленский в Херсоне

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область, где провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Также Зеленский в Херсоне посетил переправу, на которой проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.

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