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СМИ: Российский губернатор унизил Лукашенко по сценарию из Кремля

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  • 9.06.2023, 8:26
  • 13,410
СМИ: Российский губернатор унизил Лукашенко по сценарию из Кремля

Диктатор пожаловался на него Путину.

Источник в окружении Лукашенко сообщил российскому изданию BRIEF, что тот был крайне недоволен телевизионным форматом (передачи осужденной Софьи Сапеги https://charter97.org/ru/news/2023/6/7/551088/) губернатору Приморского края РФ Олегу Кожемяко.

«В Минске посчитали, что теплая встреча была специально устроена, чтобы показать недовольство игрой Лукашенко. Кремль дал понять, что собственные интересы важнее интересов Лукашенко. И эти интересы не одинаковы», — цитирует BRIEF слова источника.

Источник в дипмиссии говорит, что инициатива Кожемяко было инициативой Кремля. «Формат придумал не Кожемяко. Ему рекомендовали, он исполнил».

Лукашенко якобы был крайне недоволен и жаловался Путину. Поэтому позднее руководство РИА Новости было вынуждено раскритиковать Кожемяко.

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