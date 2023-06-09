СМИ: Российский губернатор унизил Лукашенко по сценарию из Кремля

СМИ: Российский губернатор унизил Лукашенко по сценарию из Кремля1
- 9.06.2023, 8:26
- 13,410
Диктатор пожаловался на него Путину.
Источник в окружении Лукашенко сообщил российскому изданию BRIEF, что тот был крайне недоволен телевизионным форматом (передачи осужденной Софьи Сапеги https://charter97.org/ru/news/2023/6/7/551088/) губернатору Приморского края РФ Олегу Кожемяко.
«В Минске посчитали, что теплая встреча была специально устроена, чтобы показать недовольство игрой Лукашенко. Кремль дал понять, что собственные интересы важнее интересов Лукашенко. И эти интересы не одинаковы», — цитирует BRIEF слова источника.
Источник в дипмиссии говорит, что инициатива Кожемяко было инициативой Кремля. «Формат придумал не Кожемяко. Ему рекомендовали, он исполнил».
Лукашенко якобы был крайне недоволен и жаловался Путину. Поэтому позднее руководство РИА Новости было вынуждено раскритиковать Кожемяко.