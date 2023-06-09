В Беларуси изменили постановление о «регулировании» цен 2 9.06.2023, 8:35

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Что поменялось?

«Правительством» Беларуси внесены корректировки в постановление № 713. Основная задача изменений, сообщили в Совмине, — «создание условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства». Документ опубликован на pravo.by.

Новое постановление предусматривает:

выравнивание условий реализации отечественных и импортных товаров в розничной торговле.

После изменений розница должна быть более заинтересована в продаже отечественных товаров и уменьшении маржинальности собственного импорта, считают в Совмине;

упрощение для производителей согласования отпускных цен на новые потребительские товары.

В частности, увеличивается до 20% норма рентабельности, при которой не требуется согласования установления цен на новые товары. Также производители освобождаются от согласования отпускных цен в связи с введением (изменением) технических нормативных актов;

изменение порядка предоставления оптовых скидок с отпускных цен;

единые правила стимулирующих выплат для производителей и импортеров при реализации отечественных и импортных товаров;

выравнивание подходов для отечественных производителей при реализации товаров в магазинах фирменной торговли и своих интернет-магазинах.

Теперь предельные максимальные торговые надбавки, установленные в приложении 1, могут не применяться при реализации произведенных в Беларуси непродовольственных потребительских товаров, которые приобретены в фирменных магазинах или интернет-магазинах производителя или субъекта торговли, получившего право продажи товаров производителя с использованием товарного знака или фирменного наименования.

В розничной торговле при формировании цен на некоторые товары, произведенные в Беларуси, можно на 10% увеличивать предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки), а на импортируемые товары надбавку импортера придется на 10% уменьшить;

незначительное уточнение перечня потребительских товаров, на которые распространяется ценовое регулирование.

Постановление № 713 (3) подготовлено на основании предложений рабочих групп по развитию экономики регионов в современных условиях и экспертной рабочей группы, созданной МАРТ, уточняют в правительстве.

Документ вступает в силу 10 июня.

Недавно глава МАРТ Алексей Богданов подтвердил, что до конца нынешнего года постановление № 713 точно будет действовать, так как есть задача достичь 7–8% инфляции — а с момента, когда было принято постановление № 713, инфляция замедлилась на 12,7%. Также был достигнут другой положительный эффект — увеличена на 1,7% доля белорусской продукции в товарообороте на внутреннем рынке.

Напомним, осенью 2022 года было принято постановление № 713, которое ввело регулирование цен по всей цепочке доставки товара к потребителю. Оно предусматривает в том числе согласование цен по ряду товаров. В апреле 2023-го в него уже вносились некоторые изменения.

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