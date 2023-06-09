Apple раскрыла секрет своего нового революционного гаджета 2 9.06.2023, 8:45

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фото Apple

Эту технологию по праву считают будущим компьютерной техники.

Накануне компания Apple наконец-то продемонстрировала свой новый гаджет – «очки смешанной реальности» Vision Pro. Управляются они исключительно глазами, голосом и жестами рук, то есть не прикасаясь ни к чему. Набор датчиков и камер позволяет точно считывать все жесты.

Поскольку на словах это звучит как что-то нереальное, Apple опубликовала 20-минутное видео, где подробно рассказала об управлении революционным гаджетом. В компании заверяют, что специально подбирали интуитивный способ управления.

Большинство жестов управления инженеры Apple перенесли из смартфонов, поэтому долго привыкать к работе с очками пользователям не придется. Например, движением пальцев можно приближать изображение в приложениях или изменять размер окон. Зум в таком случае происходит в том месте, куда направлен взгляд человека.

В компании отметили, что использование таких жестов «ощущается волшебно», но в то же время очень интуитивно.

В то же время длительное использование виртуальной клавиатуры и приложений может привести к усталости рук по причине того, что они долгое время находятся на весу. Поэтому инженеры постарались создать максимально комфортные условия для использования устройства в расслабленном состоянии.

Это гарнитура смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Устройство напоминает футуристичную горнолыжную маску и позволяет «накладывать» картинку поверх реальности, отображая различные интерфейсы. Сама Аpple описывает Vision Pro как «новый тип компьютера, который дополняет реальность, плавно смешивая цифровой мир с реальным».

Устройство полностью автономно – оно не привязано к смартфону или компьютеру, и связано только «шнурком» с аккумулятором, который прячется в карман. Продажи Apple Vision Pro начнутся в начале 2024 года. Цена – 3499 долларов. Эту технологию компания Apple по праву считает будущим компьютерной техники.

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