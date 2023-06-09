CNN: ВСУ в ходе контрнаступления разбили войска РФ возле Бахмута 9.06.2023, 8:51

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Первая линия обороны врага прорвана.

Силы обороны Украины добились успехов в районе Бахмута, где разбили часть сил оккупантов страны-агрессора России. Однако захватчики оказали жесткое сопротивление. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, но реализации планов может помешать подрыв войсками РФ Каховской ГЭС.

Как сообщает CNN, украинские войска смогли добиться успехов на Бахмутском направлении и разбили часть оккупантов в ходе своей первой попытки прорвать линии обороны россиян на восточном фронте.

Журналисты CNN пишут, что оккупанты РФ, вооруженные противотанковыми ракетами, минометами и гранатометами, оказали «жесткое сопротивление». Враг вкопался в линии обороны, которые в ряде районов обозначены минными полями с глубиной в несколько слоев.

Собеседники журналистов в США утверждают, что потери не повлияют на планы украинской армии провести более масштабное наступление.

Также в статье CNN рассказали об «операциях Украины», которые проводились 2 недели. Украинцы проверяли позиции оккупантов на уязвимость.

При этом, как полагают на Западе, усиление боевых действия стало сигналом того, что контрнаступление ВСУ, похоже, набирает обороны. Однако подрыв войсками РФ Каховской ГЭС может осложнить планы украинских войск.

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