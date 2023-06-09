Бастующие под землей российские шахтеры требуют провести видеоконференцию с Путиным 2 9.06.2023, 15:53

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Из шахты отказываются выходить 76 горняков.

Бастующие горняки в Свердловской области РФ потребовали провести видеоконференцию с Путиным. Из шахты «Мариинского прииска» (который принадлежит «Ростеху») по-прежнему отказываются выходить 76 горняков.

Шахтеры заявили, что на единственном в России месторождении изумрудов руководство планирует массовые сокращения из-за поэтапной остановки работы шахты и ее последующей консервации.

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