Как быстро заснуть: простой, но действенный способ 1 9.06.2023, 23:28

1,832

От качества сна зависит и наше эмоциональное состояние.

Сон очень важен для нашего нормального функционирования. От качества сна зависит наша производительность, эмоциональное состояние, а потому такой навык, как быстро засыпать – пригодится каждому из нас.

Не обязательно прибегать к снотворным или другим радикальным методикам, достаточно сформировать привычные ритуалы, которые ваш организм будет воспринимать как сигнал «до отбоя». Да, хорошей привычкой может стать теплый душ, подчеркивает «24 канал».

После того как мы выходим из теплой ванны, тело резко теряет температуру. Все просто, когда человеку холодно – он начинает засыпать.

Также стоит проветрить помещение перед сном, свежий воздух будет только способствовать крепкому сну, а вот ноги лучше держать в тепле.

Простое упражнение для сна

Если же заснуть быстро у вас не получается, попробуйте простую методику: 4 – 7 – 8. Она действует, как седативный препарат, убедитесь сами.

Человеческая физиология устроена так, что, когда мы задерживаем дыхание, а затем медленно выдыхаем, пульс замедляется. Таким образом стрессы и скованность отходят, а организм расслабляется и засыпает.

Как выполнять методику 4 – 7 – 8:

- Спокойно вдыхайте через нос в течение 4 секунд.

- Удерживайте дыхание на 7 секунд.

- Не спеша выдыхайте через рот в течение 8 секунд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».