Названы пять суперпродуктов для здоровья почек 3 1.07.2023, 15:06

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Они предотвращают образование камней в одном из важнейших органов.

Почки — едва ли не самый важный орган. Они хранят питательные вещества, одновременно удаляя отходы. Почки работают как фильтр организма. Они также помогают в выработке гормонов, стимулирующих рост красных кровяных клеток. Если вы хотите поддерживать здоровье почек, то должны знать о нескольких суперпродуктах, которые стоит есть.

Об этом пишет News Track.

Лук

Лук очень полезен для людей, у которых есть проблемы с почками. Она содержит вещество, называемое простагландином, уменьшающим вязкость крови. Кроме того, она регулирует высокое кровяное давление.

Белок яйца

Белок способствует здоровью почек. Пациенты на диализе могут также воспользоваться яйцами, поскольку они являются источником белка.

Чеснок

Потребление чеснока также способствует здоровью почек. Он не только добавляет вкус пищи, но также дает организму питательные вещества.

Капуста

Капуста содержит очень мало натрия. Она содержит достаточное количество клетчатки, витамина K и витамина C. Вы можете употреблять капусту в салатах, чтобы поддерживать здоровье почек.

Оливковое масло

Оливковое масло содержит полезные жиры. Они способствуют поддержанию здоровья почек. Поэтому вместо использования любого другого масла во время приготовления пищи используйте оливковое масло.

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