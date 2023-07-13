В Мостах застрелился заместитель председателя райисполкома? 8 13.07.2023, 21:54

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Что известно.

Как сообщил сайту Charter97.org источник, вечером 12 июля в городе Мосты Гродненской области покончил с собой заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи.

По информации источника, чиновник застрелился. По предварительной информации, у силовиков возникли вопросы к зампреду из-за хищения строительных материалов при благоустройстве дворов города.

Предположительно, речь идет о Жуке Михаиле Григорьевиче. Именно он занимал эту должность в 2023 году.

С сайта Мостовского районного исполнительного комитета исчезли ФИО чиновника.

Как сообщал Charter97.org, 8 июля в Кобрине покончил жизнь самоубийством 34-летний офицер милиции, отец четырех детей Дмитрий Демчик.

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