В Мостах застрелился заместитель председателя райисполкома?8
- 13.07.2023, 21:54
- 10,524
Что известно.
Как сообщил сайту Charter97.org источник, вечером 12 июля в городе Мосты Гродненской области покончил с собой заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи.
По информации источника, чиновник застрелился. По предварительной информации, у силовиков возникли вопросы к зампреду из-за хищения строительных материалов при благоустройстве дворов города.
Предположительно, речь идет о Жуке Михаиле Григорьевиче. Именно он занимал эту должность в 2023 году.
С сайта Мостовского районного исполнительного комитета исчезли ФИО чиновника.
Как сообщал Charter97.org, 8 июля в Кобрине покончил жизнь самоубийством 34-летний офицер милиции, отец четырех детей Дмитрий Демчик.