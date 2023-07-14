Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий работает в колонии на деревообработке 2 14.07.2023, 15:50

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Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

В колонии № 9 города Горки очень жесткие условия.

Правозащитник и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий работает в горецкой колонии на деревообработке. Об этом сообщила «Вясне» его жена Наталья Пинчук.

«По письмам настроение Алеся нельзя назвать оптимистичным, хотя, может, я так воспринимаю… Он пытается транслировать для меня, что будто у него все нормально. Но я понимаю, насколько это может быть «нормально» в нынешних условиях тюрем.

Да и бывшие заключенные еще до 2020 года свидетельствовали, что в колонии № 9 очень жесткие условия, рассказывали, как натравливают» криминальный элемент «на политических заключенных, об избиении в душевых…

Алесь переживает, чтобы я не волновалась за него. В основном в письмах он вспоминает, как жили раньше и ситуации из свободной жизни. Содержание его писем неширокое».

Напомним, что 3 марта 2023 года Беляцкого осудили на 10 лет.

Поддержите политзаключенного письмами: ИК № 9, 213410, Горки, ул. Добролюбова, 16. Александру Викторовичу Беляцкому.

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