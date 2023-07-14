Россия сорвала поставки Ирану оплаченных истребителей Су-35 5 14.07.2023, 18:07

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Тегеран заказал 50 истребителей у Москвы еще во время второго президентского срока Хасана Рухани.

Россия не поставила Ирану крупную партию истребителей Су-35, которую Тегеран полностью оплатил и ожидал получить в 2023 году, пишет Bourse & Bazaar со ссылкой на осведомленные в вопросе источники.

По их словам, Тегеран заказал 50 истребителей у Москвы еще во время второго президентского срока Хасана Рухани, который закончился в 2021 году. Тогда Россия обещала выполнить контракт в 2023 году. Однако теперь ни один из источников среди иранских чиновников не ожидает, что Москва сдержит слово.

О проблемах с закупкой военной техники у Москвы стало известно из заявления командующего ВВС Ирана бригадного генерала Хамида Вахеди. «Что касается закупки истребителей Су-35 [у России], они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят в нашу эскадрилью», — сказал Вахеди в интервью государственному телевидению.

Новые истребители необходимы Тегерану для обновления парка ВВС, который в основном состоит из американских самолетов, находившихся на вооружении еще до революции 1979 года.

Один из сотрудников службы безопасности Ирана выразил разочарование тем, что «несогласованное интервью» Вахеди привлекло внимание к проблемам с поставками. Иранские официальные лица смущены невыполнением Россией своих обязательств, но они считают этот вопрос слишком деликатным для публичного обсуждения.

Чтобы ускорить поставки Су-35, в прошлом году Иран согласился передать России сотни беспилотников для ударов по городам Украины.

Иранские сторонники жесткой линии «попали в ловушку», считая себя равноправными партнерами России из-за того, что «русские стоят в очереди, чтобы купить у них оружие», отметил бывший дипломат. По его словам, передача беспилотников способствовала политической изоляции Ирана, создавая у западных официальных лиц впечатление об углублении сотрудничества между Москвой и Тегераном на фоне войны.

Одна из возможных причин задержки с поставками Су-35 — влияние Израиля, считают в Иране. В июне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил российским властям, что крайне обеспокоен растущим военным сотрудничеством Москвы с Тегераном, писал Axios со ссылкой на несколько израильских депутатов. В свою очередь Израиль до сих пор отказывался поставлять Украине системы наступательного оружия, а также оборонительную систему «Железный купол».

В 2022 году Россия потеряла в войне против Украины 68 самолетов, а смогла поставить на вооружение только 29, следовало из данных Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). В том числе было произведено семь новых Су-35С. При этом в ходе боев было потеряно не менее 30 истребителей новых типов — Су-30, Су-34 и Су-35.

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