СБУ показала результаты работы на фронте
- 14.07.2023, 18:16
Уничтожены вражеские БМП, танки и не только.
Военные контрразведчики СБУ продолжают уничтожать врага на фронте. Потери врага пополнили танки, БМП и не только.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
«Наши спецы в контрнаступлении уничтожают российскую технику и «минусуют» пехоту, чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю», - пишет пресс-служба.
В результате работы контрразведчиков, потери врага пополнили:
3 танка, в том числе Т-90М и Т-90;
4 боевые машины пехоты;
3 бронетранспортера;
МТЛБ;
зенитная установка;
наблюдательный комплекс «Муром»;
противотанковая пушка;
17 единиц автомобильной техники;
2 склада боеприпасов;
3 единицы инженерной техники;
2 БпЛА;
расчет FPV-дронов.
«Всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожено или выведено из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков», - пишет пресс-служба.