СБУ показала результаты работы на фронте 14.07.2023, 18:16

Уничтожены вражеские БМП, танки и не только.

Военные контрразведчики СБУ продолжают уничтожать врага на фронте. Потери врага пополнили танки, БМП и не только.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

«Наши спецы в контрнаступлении уничтожают российскую технику и «минусуют» пехоту, чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю», - пишет пресс-служба.

В результате работы контрразведчиков, потери врага пополнили:

3 танка, в том числе Т-90М и Т-90;

4 боевые машины пехоты;

3 бронетранспортера;

МТЛБ;

зенитная установка;

наблюдательный комплекс «Муром»;

противотанковая пушка;

17 единиц автомобильной техники;

2 склада боеприпасов;

3 единицы инженерной техники;

2 БпЛА;

расчет FPV-дронов.

«Всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожено или выведено из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков», - пишет пресс-служба.

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