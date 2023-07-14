Глава федерации футбола Беларуси вступил в конфронтацию с министром спорта 6 14.07.2023, 18:47

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В белорусском футболе разгорается конфликт.

Глава Белорусской федерации футбола вступил чуть ли не в открытую конфронтацию с министром спорта. Как пишет «Трибуна», Николай Шерстнев сказал Сергею Ковальчуку, что АБФФ будет самостоятельно принимать решения по развитию футбола. Ковальчук растерялся и спорить не стал — у его министерства отсутствуют рычаги финансового давления на Дом футбола. Как стало известно, Шерстнев самостоятельно принимал решение о будущем главного тренера национальной сборной Георгия Кондратьева. Он не посоветовался даже со своими заместителями и не спрашивал мнения министра.

Николай Шерстнев стал руководителем Белорусской федерации футбола в марте 2023-го. Ранее он был руководителем Витебской области. Сергей Ковальчук работает министром спорта и туризма с марта 2018-го. Ранее он служил в службе безопасности Александра Лукашенко. Именно Минспорта Ковальчука создало «черный список» футболистов, которым не позволяли играть в Беларуси. Министр контролирует минское «Динамо», вмешивался в дела АБФФ, поддерживает лимиты и запреты.

Белорусский спорт, оказавшийся в изоляции, стремительно деградирует, что не устраивает Лукашенко. Поэтому позиции Сергея Ковальчука не самый прочные, и этим мог воспользоваться Николай Шерстнев. У него большие связи в номенклатуре, отмечает спортивное издание. Еще один фактор смелости — то, что АБФФ в основном живет за деньги Европейской федерации футбола.

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