Имущество крупного предприятия из Гомеля уходит с молотка 15.07.2023, 17:12

Его конфисковали за долги.

«Гомельпромстрой» — некогда крупнейшая и самая заслуженная строительная организация Гомельской области — продает свое имущество за долги. «Флагшток» показал, что сегодня осталось от былого величия здания этого открытого акционерного общества.

На сайте конфискованной недвижимости выставлено на продажу административное здание по улице Жарковского 22а в Гомеле. Начальная цена аукциона за пятиэтажное здание общей площадью 2 792,2 квадратных метра составляет 3 580 200 рублей.

Капитальное строение принадлежит ОАО «Гомельпромстрой», здесь располагалось заводоуправление организации. Здание было построено в 1986 году, последняя реконструкция проводилась всего год назад. В последнее время помещения, расположенные в здании, предлагались в аренду под офисы.

Имущество было конфисковано за неисполнение предприятием налоговых обязательств. ОАО «Гомельпромстрой» неизменно находится в списке должников перед налоговыми органами с июня 2018 года.

ОАО «Гомельпромстрой» является правопреемником старейшего строительного треста Гомельской области, образованного еще в 1938 году. В 1968 году предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени, которое до сих пор фигурирует в полном наименовании организации. Помимо Гомельпромстроя в Гомеле такого звания удостаивался лишь Гомсельмаш.

Другие крупные строительные организации Гомеля, такие как Гомельский ДСК, строительные тресты № 14 и № 27 в свое время также зародились в недрах данной организации и впоследствии были выделены в самостоятельные хозяйственные субъекты. Как и материнская организация, строительные тресты сегодня также распродают свое имущество.

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