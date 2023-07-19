Дмитрий Бондаренко: Терпение Запада в отношении режима Лукашенко заканчивается 19.07.2023, 14:31

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Страны ЕС подготовили два типа санкций.

Как сообщал сайт Charter97.org, недавно страны ЕС согласились на введение нового пакета санкций в отношении режима Лукашенко.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал телеграм-каналу «Баста!» это решение.

— Как санкции могут помочь остановить военный произвол, развязанный Лукашенко, который предоставил территорию Беларуси для российских наемников? И как на это может повлиять белорусское демократическое сообщество?

— Пока санкции не приняты, но известно о двух типах санкций. Одни за то, что режим Лукашенко участвует в войне на стороне России, а второе — за нарушение прав человека и приуроченных к третьей годовщине выборов 9 августа 2020 года в Беларуси.

Вообще санкции будут применены потому, что уже длительное время больше года никаких санкций в отношении режима не принималось. Это первое. Второе, по предварительной информации, не удалось отменить под видом новых санкций санкции против белорусского калия, потому что ряд стран Европы, в первую очередь Португалия, которая, естественно, находится в хороших отношениях с Бразилией, лоббировала, чтобы Беларусь приравняли в этом плане к России, которая имеет право торговать своими удобрениями. Хотя для меня это очень удивительно.

Можно говорить, что терпение Запада в отношении режима Лукашенко заканчивается. И эти действия - размещение «вагнеровцев» на территории Беларуси и, самое главное - размещение российского ядерного оружия на территории нашей страны - они и подтолкнули страны Запада к введению новых санкций. Посмотрим, что будет в итоге.

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