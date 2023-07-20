Что нового проверяют в телефонах на границе при возвращении в Беларусь 20.07.2023, 9:38

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И как защититься от «любопытства» спецслужб.

Спецслужбы Беларуси начали проверять информацию в телефонах на границе еще более придирчиво.

Сайт nashaniva.com рассказывает, что изменилось и как защититься.

Что нового смотрят в телефоне

По сообщениям очевидцев, много времени спецслужбисты на границе начали уделять изучению программы «Телефон» и списков последних звонков.

Еще один пункт — телефонные книги и контакты там. Также очень много внимания уделяют контактам в телеграме.

По нашим сведениям, просматривают также архивы почты.

Как почистить телефонные книги

Список звонков на андроиде удалить просто (на айфонах схема похожа).

Откройте программу «Телефон». Перейдите в список последних вызовов. Нажмете тот номер, который вы хотели бы удалить. Откроется меню — там нужно нажать «Удалить».

После откроется окошко подтверждения. Нажмите «Удалить» еще раз.

Как почистить список контактов в телефоне

Чтобы удалить кого-то из контактов на Android, зайдите в программу «Телефон» и выберите пункт «Контакты».

Нижнее меню программы «Телефон». Нажмите «Контакты».

Найдите контакт, который хотите удалить. Нажмите на него.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Так выглядит контакт. Нажмите на меню в верхнем правом углу

Далее откроется меню. Нажмите «Удалить» и подтвердите удаление.

Как почистить контакты в телеграме

Что касается контактов в Telegram, то вы можете удалить их и запретить их синхронизацию, чтобы повысить вашу безопасность.

Для этого нажмите на три черточки в левом верхнем углу экрана. Далее выберите «Настройки» и войдите в пункт «Конфиденциальность».

Домотайте пункт «Конфиденциальность» до пункта «Контакты». Нажмите «Удалить синхронизированные контакты» и подтвердите удаление. После отключите пункт «Синхронизировать контакты» и «Предлагать частые контакты».

Как почистить гугл-почту

О том, как почистить гугл-почту, рассказывается в нашем большом гайде по очистке Google-аккаунта. Для электронной почты от любого другого сервиса схема будет похожей.

«Развод» на признание

В последнее время, по сведениям наших читателей, все чаще во время допросов людей пытаются «развести» на признание в определенных действиях — участии в протестах, пожертвованиях фондам солидарности и подобных вещах такого рода. Также во время такой беседы на границе на людей могли кричать и угрожать. Причем у некоторых даже не смотрели технику, а просто беседовали в таком ключе.

Важно подготовиться к допросу морально и не вестись на провокации. Если вы пожертвовали не с белорусской карточки или через давно уже удаленный или анонимный фейсбук, то доказать это фактически невозможно (в фейсбуке много платных опций — к примеру, покупки в играх). Если вы пожертвовали частно, доказать это спецслужбисты на границе тоже не смогут.

А что еще смотрят и как защититься?

По прежним историям известно, что силовики могут просматривать также:

Telegram. Причем все в нем — каналы, чаты, контакты, скачанные фото и видео, пересланные ссылки.

Другие мессенджеры — к примеру, фейсбук-мессенджер и вайбер.

YouTube — подписки, лайки, комментарии, просмотренные и скрытые видео.

Галерею фото, включая гугл-фото и iCloud.

Социальные сети. Силовиков могут заинтересовать подписки, сообщения, лайки и комментарии.

Что можно сделать?

Сначала следует почистить ваш телеграм и другие мессенджеры.

После вычистите ваш Instagram. Потом просмотрите «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook. Отдельно обратите внимание на ваши лайки.

После этого почистите ваш YouTube и гугл-аккаунт.

Стоит также просмотреть галерею и почистить фото, а после — Google Photos и iCloud.

Если у вас нет сил на эти манипуляции, то заведите себе отдельный телефон для пересечения границы, полностью чистый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».