Что нового проверяют в телефонах на границе при возвращении в Беларусь
- 20.07.2023, 9:38
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И как защититься от «любопытства» спецслужб.
Спецслужбы Беларуси начали проверять информацию в телефонах на границе еще более придирчиво.
Сайт nashaniva.com рассказывает, что изменилось и как защититься.
Что нового смотрят в телефоне
По сообщениям очевидцев, много времени спецслужбисты на границе начали уделять изучению программы «Телефон» и списков последних звонков.
Еще один пункт — телефонные книги и контакты там. Также очень много внимания уделяют контактам в телеграме.
По нашим сведениям, просматривают также архивы почты.
Как почистить телефонные книги
Список звонков на андроиде удалить просто (на айфонах схема похожа).
Откройте программу «Телефон». Перейдите в список последних вызовов. Нажмете тот номер, который вы хотели бы удалить. Откроется меню — там нужно нажать «Удалить».
После откроется окошко подтверждения. Нажмите «Удалить» еще раз.
Как почистить список контактов в телефоне
Чтобы удалить кого-то из контактов на Android, зайдите в программу «Телефон» и выберите пункт «Контакты».
Нижнее меню программы «Телефон». Нажмите «Контакты».
Найдите контакт, который хотите удалить. Нажмите на него.
Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
Так выглядит контакт. Нажмите на меню в верхнем правом углу
Далее откроется меню. Нажмите «Удалить» и подтвердите удаление.
Как почистить контакты в телеграме
Что касается контактов в Telegram, то вы можете удалить их и запретить их синхронизацию, чтобы повысить вашу безопасность.
Для этого нажмите на три черточки в левом верхнем углу экрана. Далее выберите «Настройки» и войдите в пункт «Конфиденциальность».
Домотайте пункт «Конфиденциальность» до пункта «Контакты». Нажмите «Удалить синхронизированные контакты» и подтвердите удаление. После отключите пункт «Синхронизировать контакты» и «Предлагать частые контакты».
Как почистить гугл-почту
О том, как почистить гугл-почту, рассказывается в нашем большом гайде по очистке Google-аккаунта. Для электронной почты от любого другого сервиса схема будет похожей.
«Развод» на признание
В последнее время, по сведениям наших читателей, все чаще во время допросов людей пытаются «развести» на признание в определенных действиях — участии в протестах, пожертвованиях фондам солидарности и подобных вещах такого рода. Также во время такой беседы на границе на людей могли кричать и угрожать. Причем у некоторых даже не смотрели технику, а просто беседовали в таком ключе.
Важно подготовиться к допросу морально и не вестись на провокации. Если вы пожертвовали не с белорусской карточки или через давно уже удаленный или анонимный фейсбук, то доказать это фактически невозможно (в фейсбуке много платных опций — к примеру, покупки в играх). Если вы пожертвовали частно, доказать это спецслужбисты на границе тоже не смогут.
А что еще смотрят и как защититься?
По прежним историям известно, что силовики могут просматривать также:
Telegram. Причем все в нем — каналы, чаты, контакты, скачанные фото и видео, пересланные ссылки.
Другие мессенджеры — к примеру, фейсбук-мессенджер и вайбер.
YouTube — подписки, лайки, комментарии, просмотренные и скрытые видео.
Галерею фото, включая гугл-фото и iCloud.
Социальные сети. Силовиков могут заинтересовать подписки, сообщения, лайки и комментарии.
Что можно сделать?
Сначала следует почистить ваш телеграм и другие мессенджеры.
После вычистите ваш Instagram. Потом просмотрите «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook. Отдельно обратите внимание на ваши лайки.
После этого почистите ваш YouTube и гугл-аккаунт.
Стоит также просмотреть галерею и почистить фото, а после — Google Photos и iCloud.
Если у вас нет сил на эти манипуляции, то заведите себе отдельный телефон для пересечения границы, полностью чистый.