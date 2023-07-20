В Гомеле из-за дождей затопило улицы 20.07.2023, 21:52

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А в Могилеве выпал крупный град.

Непогода добралась до Гомеля, где вода с неба вызвала подтопление улиц (одной так точно). Это следует из видео, опубликованного на канале «Гомель Online». Непростая, хоть и менее драматичная ситуация сложилась в Могилеве: на город обрушились ливень и град, передает телеграм-канал «Могилев Online».

Могилевский град крупный и вызывает определенное удивление у людей, привыкших за это лето к жаре и минимальным объемам осадков. Те, кто бывал в дождливых регионах планеты, удивляются меньше.

В Гомеле, кстати, еще днем погодные условия усложнились до такой степени, что семья на катамаране не смогла самостоятельно вернуться к берегу. Помогли работники ОСВОДа, которые проводили соревнование на Обкомовском озере, — они-то и заметили судно с педальной тягой. По тревоге выехал спасательный катер и отбуксировал катамаран к берегу. На нем были семейная пара и двое детей. Как отмечает «Гомель Online», они уже успели испугаться.

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