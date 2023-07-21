«Сверхъестественное» авто без водителя внезапно устроило ДТП в Бресте

«Сверхъестественное» авто без водителя внезапно устроило ДТП в Бресте2
- 21.07.2023, 10:41
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Видеофакт.
В Сети опубликовали видео, как сначала спокойно стоящий автомобиль внезапно тронулся с места и врезался во впереди стоящую машину.
В комментариях к ролику зрители окрестили произошедшее «сверхъестественным». Однако, скорее всего, ничего мистического в этом нет, пишет «Телеграф».
СМИ пишут, что это «обычная невнимательность и безответственность водителя», который не поставил свой автомобиль на ручник.
Как итог — дорожно-транспортное-происшествие. В видео вы можете увидеть, насколько пострадали машины.
К слову, еще 5 лет назад на том же самом месте произошло точно такое же происшествие!