«Сверхъестественное» авто без водителя внезапно устроило ДТП в Бресте 2 21.07.2023, 10:41

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Видеофакт.

В Сети опубликовали видео, как сначала спокойно стоящий автомобиль внезапно тронулся с места и врезался во впереди стоящую машину.

В комментариях к ролику зрители окрестили произошедшее «сверхъестественным». Однако, скорее всего, ничего мистического в этом нет, пишет «Телеграф».

СМИ пишут, что это «обычная невнимательность и безответственность водителя», который не поставил свой автомобиль на ручник.

Как итог — дорожно-транспортное-происшествие. В видео вы можете увидеть, насколько пострадали машины.

К слову, еще 5 лет назад на том же самом месте произошло точно такое же происшествие!

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