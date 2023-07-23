В Вишнево Алесь Пушкин восстановил фигуру Христа, которая имеет необычную историю 23.07.2023, 18:00

Художник оставил выдающееся наследние.

Белорусы продолжают собирать архивы работ художника и иконописца Алеся Пушкина, который умер в заключении при невыясненных обстоятельствах в ночь на 11 июля, отмечает katolik.life.

Появляются и новые снимки из храмов, где осталось наследие Алеся. Напомним, он занимался оформлением костелов (фото) в Могилеве, Вишнево, Михалишках, Березинском, часовне Святого Иоанна Крестителя в Минске.

Одна из самых объемных работ Алеся Пушкина — восстановление старинного костела Посещения Пресвятой Девы Марии в Вишнево, где в 2024 году отметят 600-летие прихода. С этим необыкновенным по красоте храмом связаны многие известные личности и события. Даже при коммунистической власти в храме проводили службы, более того: с 1953 года — по-беларусски. Именно здесь работал ксендз Владислав Чернявский и переводил Библию и Катехизис на белoрусский язык.

Однако храм — памятник архитектуры, внесенный в Государственный список историко-культурных ценностей, — требовал основательного восстановления, и в 2011 году научно-методический совет Министерства культуры назначил руководителем реставрационного проекта костела Алеся Пушкина.

Во время его работы, которая длилась несколько лет, здесь были отреставрированы боковые часовни, обновлена живопись, скульптуры, иконы, расписаны алтари. Появились и некоторые новые авторские работы, которые выполнил Алесь Пушкин.

В частности, это витраж с изображением Богоматери Скорбящей и икона святой Гертруды Великой. Снимки этих работ ранее не публиковались.

Kроме того, в Вишнево Алесь Пушкин восстановил фигуру Иисуса Христа с уличного креста, который уничтожили комсомольцы в послевоенное время. Деревянную скульптуру, вырезанную местным мастером, случайно нашли в озере спустя более чем 50 лет.

«Скульптура была сильно повреждена. Не осталось рук. И художник по-своему переосмыслил и дал вторую жизнь образу. Отреставрировал и вложил в раму на белой домотканой скатерти», — рассказывало одно из изданий.

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