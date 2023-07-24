В Гомеле мужчина сидел на краю окна на девятом этаже и угрожал спрыгнуть вниз 24.07.2023, 19:10

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Спасатели уговорили его не делать этого

В Гомеле сотрудники МЧС и очевидцы спасли жизнь мужчине, который хотел выпрыгнуть из окна, сообщает паблик «ЧП Гомель».

Инцидент произошел 24 июля на улице Мазурова. Прохожие заметили на девятом этаже одного из домов мужчину, который сидел на подоконнике. Он свесил ноги на улицу и подвигался все ближе.

Гомельчане вызвали МЧС. Спасатели сумели убедить человека спуститься обратно в квартиру и поговорили с ними. Сейчас с ним работают медики.

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