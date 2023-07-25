Украинская армия заставила россиян бежать из Андреевки 25.07.2023, 9:05

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Фото: Reuters

ВСУ также добились успеха на одном из ключевых направлений южного фронта.

Восточные направления являются одними из самых горячих на всей линии боевых действий. В частности, ожесточенные бои продолжались в последнее время под Андреевкой на Бахмутском направлении. Однако Вооруженным Силам уже удалось выбить оккупантов с позиций на этом участке фронта.

Представитель Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона рассказал об успехах ВСУ в районе Андреевки на Бахмутском направлении, сообщает «24 канал».

Продвижение под Бахмутом

Как сообщил спикер, украинские войска ведут наступательные операции севернее и южнее города Бахмута и заставили врага убегать с позиций под Андреевкой.

«В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки», – констатировал Ковалев.

Успех на одном из ключевых направлений южного фронта

Кроме того, Андрей Ковалев отметил, что Украинские военные имели успех в районе Старомайорского Донецкой области. В настоящее время силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

«В направлении Старомайорское имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы», - рассказал он.

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