Полковник ВСУ: Войска РФ попали в окружение в районе Клещеевки 25.07.2023, 13:27

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Олег Жданов

Военный эксперт рассказал о новой ситуации под Бахмутом после бегства россиян из Андреевки.

ВСУ удалось выбить россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают полуокружение Бахмута. Это дает возможность взятия под огневой контроль передвижения российских войск.

Такое мнение «24 каналу» озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, также есть перспектива освобождения Бахмута из-под оккупации.

Олег Жданов считает, что после освобождения Андреевки почти в окружении оказывается Клещиевка. Поэтому ее удержание – это вопрос нескольких действий. Кроме того, ВСУ продолжают полуокружение Бахмута.

«Мы продолжаем полуокружение Бахмута. Это позволяет нам вначале полностью взять под огневой контроль передвижение российских войск, а также перспективу освобождения этого города от российских оккупантов», – убежден военный эксперт.

Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости

Спикер Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев отметил, что в последнее время продолжались ожесточенные бои под Андреевкой, что на Бахмутском направлении. Украинские войска проводят наступательные операции севернее и южнее Бахмута и заставили россиян бежать с позиций под Андреевкой.

Как сообщили в Генштабе, за последние сутки на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки оккупантов в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиаудары в районах Дилиевки и Предтечиного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый заявил, что на прошлой неделе украинские бойцы освободили четыре квадратных километра украинской земли на Бахмутском направлении. Ежедневно ВСУ освобождают сотни метров украинской земли, еженедельно – километры.

Также Череватый рассказал, что чтобы сохранить как можно больше жизней наших воинов, ВСУ прибегают к маневрам и новаторским тактическим приемам. Таким образом удается наносить еще большие потери личному составу врага, а также разрушать их логистические пути.

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