Стали известны подробности уничтожения в Украине вертолета Ка-52 россиян 26.07.2023, 2:18

На борту был некто «важный в погонах».

Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Российские военные пропагандисты жалуются, что в составе экипажа находился некий российский офицер «в очень больших погонах».

Утром военные заявили, что сбили российский вертолет на Донбассе с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.

Под вечер российские пропагандисты, освещающие войну против Украины, заявили, что командиром экипажа сбитого «Аллигатора» был кто-то «очень важный» – российский офицер «в больших погонах» с некоторыми «невероятными заслугами» .

В то же время, имени этого командира россияне не называют.

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