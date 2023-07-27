21 регион и дворец Путина: появилась карта уязвимой для ударов ВСУ части России 27.07.2023, 8:43

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На площади в 660 тысяч квадратных километров находится пять городов-миллионников.

География ударов ВСУ по территории РФ до декабря ограничивалась пятью приграничными районами, но уже с конца 2022 года она начала существенно расширяться.

На сегодняшний день потенциально уязвимая для ударов украинской армии часть России составляет 660 тысяч квадратных километров.

Соответствующую карту опубликовало издание «Верстка».

Эта территория, в частности, включает в себя 21 регион, 5 городов-миллионников (Москва, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар), а также дворец Путина в Геленджике.

«На этой площади российские населенные пункты попадали под обстрелы (в приграничных регионах), а беспилотники успешно долетали и взрывались», - сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины атакованными были 226 населенных пунктов на российской территории, подсчитало издание.

Напомним, на этой неделе стало известно об очередной атаке беспилотников на Москву. Один из дронов приземлился в 500 метрах от здания российского Минобороны.

Сообщалось, что расположенный на крыше здания Минобороны РФ ЗРПК «Панцирь» не смог сбить беспилотник, хотя находился от точки удара менее, чем в 300 метрах.

Аналитики считают, что целью атаки был комплекс ГРУ и Министерства обороны, расположенный на Комсомольском проспекте.

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