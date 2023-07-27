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Пассажирский поезд протаранил погрузчик «Амкодор» под Иваново

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  • 27.07.2023, 10:55
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Пассажирский поезд протаранил погрузчик «Амкодор» под Иваново

Дизель следовал из Бреста в Лунинец.

Пассажирский дизель-поезд № 6358 «Брест-Лунинец» днем 26 июля въехал в погрузчик «Амкодор 342-С» на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде возле города Иваново Брестской области, сообщили в МЧС.

«В результате ДТП пострадал водитель погрузчика, который после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших в поезде нет. Задержка в движении двух дизель-поездов составила до 37 минут.

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