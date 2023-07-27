Журналиста Дениса Ивашина тайно судили в колонии
- 27.07.2023, 12:04
Политзаключенного перевели на строгий тюремный режим.
Политзаключенного журналиста Дениса Ивашина тайно судили в колонии.
Это следует из ответа начальника Могилевской исправительной колонии №15, который пришел матери Дениса Людмиле Ивашиной. О суде, который постановил перевести журналиста из колонии на строгий тюремный режим, не знали ни родные, ни его адвокат.
В письме от 18 июля за подписью Лазаренко сообщается, что над Денисом состоялся суд и что решение выносил суд Октябрьского района Могилева. Дата суда не указана, пишет БАЖ.
Напомним, в сентябре 2022 года Гродненский областной суд признал Ивашина виновным по ст. 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел)и ч. 1 ст. 356 УК (измена государству) и приговорил его к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима.