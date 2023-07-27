В Витебске политзаключенному Константину Ступникову присудили два года колонии
- 27.07.2023, 17:00
Его обвинили в «оскорблении» Лукашенко.
В Витебском районном суде 21 июня осудили политзаключённого Константина Ступникова по ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») Уголовного кодекса. Судья Михаил Зубеня назначил Константину два года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, пишут правозащитники.
Сообщается, что 25 апреля 2023 года Константин в присутствии милиционеров «нецензурно выражался в отношении Лукашенко». До суда Константин содержался под стражей.
Константину 28 лет. Он женат, работал оператором-настройщиком, постоянно жил в Москве.