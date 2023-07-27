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В Витебске политзаключенному Константину Ступникову присудили два года колонии

  • 27.07.2023, 17:00
В Витебске политзаключенному Константину Ступникову присудили два года колонии

Его обвинили в «оскорблении» Лукашенко.

В Витебском районном суде 21 июня осудили политзаключённого Константина Ступникова по ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») Уголовного кодекса. Судья Михаил Зубеня назначил Константину два года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, пишут правозащитники.

Сообщается, что 25 апреля 2023 года Константин в присутствии милиционеров «нецензурно выражался в отношении Лукашенко». До суда Константин содержался под стражей.

Константину 28 лет. Он женат, работал оператором-настройщиком, постоянно жил в Москве.

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