Ученый рассказал, могут ли нападать на человека сомы из белорусских рек 1 27.07.2023, 21:57

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В белорусских водоемах живут три вида сомов.

Видео в TikTok, где женщина на берегу рыдает и говорит, что ее ребенка утащил на дно сом, наделало в интернете много шума. Об этом рассказывает sb.by.

Комментаторы высказывают разные версии. Одни не верят, что это возможно, и считают, что на видео розыгрыш, другие в шоке от произошедшего и говорят, что больше не будут пускать детей купаться в водоемах.

Так бывают ли на самом деле сомы-«людоеды»? Этот вопрос задали научному сотруднику лаборатории ихтиологии Научно-практического центра НАН по биоресурсам Алексею Полетаеву. Ученый не только изучает жизнь подводных обитателей, но и сам рыбак — однажды он поймал семикилограммового сома.

Оказалось, что в белорусских водоемах живут три вида сомов: европейский, американский и канальный. Последний очень теплолюбивый и встречается только в Белом озере Березовского района. Американский сом небольших размеров, его длина не более 50 сантиметров. Но вот он как раз хищник, питается икрой и мальками.

Наконец, самый распространенный вид в Беларуси - европейский. Он может достигать двух с половиной метров в длину и весить более 60 килограммов. Такими гигантскими рыбами, которые больше человека в два раза, любят хвастаться рыбаки в соцсетях. Однако этот сом, хоть и хищник, питается более легкой добычей - в основном, мелкой рыбешкой.

Европейский сом обитает в основном в реках, но встречается и в озерах. В Беларуси его часто ловят в Припяти, Днепре и Соже, где он любит прятаться в ямах на дне реки. К берегу он подплывает редко, к тому же активничает он в темное время суток.

Так что ученый уверен, что на видео — обычная, хоть и неудачная шутка. Во всяком случае, в Беларуси еще не было случаев нападения сомов на людей.

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