«Одно из правил — мы никогда не спрашиваем, через что люди прошли в Беларуси» 29.07.2023, 14:31

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Как польская семья на протяжении трех лет помогает белорусам.

Многим белорусам, прошедшим через репрессии и уехавшим в Польшу, известна семья Петра и Катажины Скопцев. Их проект «Мирный дом» уже три года помогает нашим соотечественникам.

В интервью сайту Charter97.org руководитель проекта Мария Макар рассказала, как создавался «Мирный дом», с какими проблемами к ним приходят люди и о настоящей польской солидарности.

— Расскажите про Катажину и Петра Скопцев, которые создали «Мирный дом», что это за люди?

— Начну с того, что у Петра есть украинские и белорусские корни. Вместе с женой Касей в 2020-м году они создали фонд Humanosh для того, чтобы помогать белорусам, они откликнулись на ситуацию после президентских выборов. Причем узнали обо всем случайным образом — от старшей дочери, которая в университете услышала истории белорусских студентов. Они стали узнавать, расспрашивать, что вообще происходит.

Кася и Петр принимали белорусов у себя дома еще до открытия проекта. На протяжении полугода, даже больше, у них проживали разные люди, которые вынуждены были бежать из Беларуси. В мае 2021-го года уже официально был открыт проект «Мирный дом».

У Каси и Петра есть свои бизнесы: фирмы, магазины, аптеки. Я их знаю с 2021-го года, тогда я нуждалась в помощи и как беженка попала в «Мирный дом». Могу сказать, что большую часть своей жизни, своего времени, они отдают фонду.

Изначально он открывался только для помощи белорусам и только для одного проекта, но на данный момент фонд открыт уже не только на территории Польши. Сейчас проект занимается медицинской помощью на территории Украины. Если вначале был только один «Мирный дом», то сейчас их четыре, есть еще и квартиры в Варшаве и Лодзи, которые используются для заселения и помощи беженцам как из Беларуси, так и Украины.

— Расскажите подробнее, как семья Катажины и Петра помогала белорусам?

— В 2020-м году была острая необходимость в жилье, когда люди стали массово уезжать из Беларуси. Как я уже говорила, изначально они принимали людей у себя дома, потом было принято решение снять первый дом, куда сразу же стали заселять белорусов, вынужденных уехать из страны. Они всегда проживали бесплатно, сейчас этот проект также работает на бесплатной основе.

«Мирный дом» принимает на проживание и белорусских, и украинских беженцев, у нас нет разделения, они живут вместе.

Помимо предоставления крыши над головой, мы изо дня в день стараемся создавать в домах особую атмосферу, чтобы люди чувствовали себя спокойно, как дома, понимали, что находятся в безопасности. Также у нас есть возможность психологической поддержки. Когда приезжают бывшие политзаключенные, мы присматриваемся, в каком состоянии находятся люди, как они себя ведут, молчаливые или открытые, у нас всегда есть возможность психологической помощи.

Также мы предоставляем полную информацию по легализации, подаче документов на международную защиту, особенно для беженцев из Беларуси. Рассказываем и показываем все, вплоть до самых мелочей, потому что есть люди, которые приезжают впервые в Польшу и абсолютно не понимают язык, не знают, что такое PESEL (личный идентификационный номер в Польше — прим.).

Опять-таки, хочу акцентировать внимание на том, что когда приезжают бывшие политзаключенные, очень часто они пребывают в таком состоянии, что сначала им надо просто дать время выдохнуть, отдохнуть, а потом уже помогать людям приходить в себя.

Есть люди, которые приезжают и очень быстро вливаются в жизнь, начинают поиск работы, ходят на курсы польского языка, занимаются документами. А есть люди, которым это сложно дается, поэтому мы всегда оказываем, как говорит Кася, семейную поддержку, подставляем семейное плечо. Кася с Петром всегда приезжают знакомиться с людьми в дома, разговаривают с ними, рассказывают про себя.

У нас нет какой-то официальной структуры работы, есть больше семейная политика, которой все придерживаются в фонде Humanosh. Как я говорила, мы также помогаем и с поиском работы. Один из бизнесов Каси и Петра — магазин, и вот как раз там уже больше года работают несколько ребят, которые когда-то жили у нас в «Мирном доме», нуждались в работе.

Кася с Петром, их четверо детей, работают вместе с нами в фонде, это очень семейное дело. Они берут беженцев к себе на работу, приглашают к себе на какие-то праздники, Кася с Петром организовывают различные совместные мероприятия, вечера, рассказывают про культуру Польши, стараются разговаривать на русском языке, чтобы проявлять как-то свое уважение.

Мы информируем о возможности пройти курсы польского языка, какое-то бесплатное обучение. Помогаем с устройством детей в школы, так как часто необходимы справки, которые подтверждают место проживания, чтобы мамы могли отправить своих детей учиться. В самых сложных ситуациях, особенно когда это большие семьи, мы помогаем с арендой квартиры.

Помощь оказывается достаточно индивидуальная, в зависимости от того, в чем нуждается человек и как выглядит ситуация.

В одном из домов есть постоянная мужская комната, куда принимаются политические беженцы из Беларуси. В основном у нас все комнаты семейные, но мужская комната всегда была, потому что из Беларуси едет огромное количество мужчин, в этом острая необходимость.

Проживающие в наших домах знают, что по каким-то индивидуальным вопросам всегда можно открыто позвонить Касе, Петру, можно поговорить со мной, так как я являюсь руководителем проекта «Мирный дом» и работаю во всех домах.

— С какими проблемами приходят люди в «Мирный дом»?

— Помощь может быть разная. Кто-то приезжает без вещей, ему нужно вообще абсолютно все, потому что человек бежал с одним рюкзаком, а кому-то нужно просто помочь с поиском жилья.

Но, например, последние несколько месяцев почти все беженцы из Беларуси, которые проживают в мужской комнате, являются бывшими политзаключенными. Очень мало людей просто обращаются в связи с тем, что они вот только приехали по гуманитарной визе. Если это мужчины или парни, то в большинстве случаев они прошли через тюремное заключение. По атмосфере в мужской комнате видно, что достаточно тяжело людям об этом рассказывать.

У нас есть одно такое маленькое домашнее правило — нежелательно поднимать политические темы в общих местах. Был случай, когда во дворе сидели ребята и обсуждали что-то свое, делились тем, как они находились в заключении. Тогда у нас в доме проживала семья из Беларуси, естественно, тоже политическая. Девочка подросткового возраста услышала этот разговор и случилась истерика, небольшой нервный срыв. Некоторым сложно это слушать, а люди приезжают с немного другим мировоззрением.

Мы никогда не расспрашиваем, не заставляем рассказывать, через что люди прошли в Беларуси. Иногда они сами приходят и делятся, потому что им хочется рассказать. Иногда люди приезжают к нам и могут месяц просто молча жить, здороваться, выходить поесть, а через месяц сообщить, что выезжают.

Иногда видно, что белорусам, которые приезжают после тюремного заключения, становится намного лучше в «Мирном доме». Они чувствуют поддержку, потому что здесь есть люди, которые понимают, откуда они приехали, в каком они находятся состоянии. Мы создаем домашнюю атмосферу: вместе стараемся отмечать какие-то праздники, делаем гриль, празднуем дни рождения. Это помогает, потому что я вижу, какие люди ко мне приезжают, а какие люди уезжают через месяц.

В прошлом году у нас была ситуация, когда три белоруса, которые сначала вынуждены были уехать из-за политики в Украину, а с началом войны приехали в Польшу, познакомились и вместе нашли квартиру. Мы помогли им с залогом за аренду жилья и, насколько я знаю, ребята до сих пор вместе живут и дружат. Это для нас тоже такая маленькая гордость, что люди у нас здесь знакомятся и находят поддержку.

Здесь еще работает и внутренняя помощь, потому что люди находятся в спокойной атмосфере. Сейчас, когда уже есть четыре таких дома, когда уже в течение трех лет оказывается помощь, мы знаем, как создавать семейную атмосферу, чтобы людям просто автоматически становилось спокойно.

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Номер счета PKO BP:

PL03 1020 4900 0000 8302 3407 6682

БИК-код PKO Bank Polski SA: BPKOPLPW

Название: Гуманош Фонд Славы и Изека Влосяньских

Адрес: Здыня 59, 38-315 Устье Горлицкое

НИП: 738-216-04-03

РЕГОН: 386219430

КРС: 0000844394

USD

Пожалуйста, отправляйте взносы в долларах США ($) на счет фонда

Номер счета PKO BP:

PL64 1020 4900 0000 8802 3407 5145

БИК-код PKO Bank Polski SA: BPKOPLPW

Название: Гуманош Фонд Славы и Изека Влосяньских

Адрес: Здыня 59, 38-315 Устье Горлицкое

НИП: 738-216-04-03

РЕГОН: 386219430

КРС: 0000844394

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