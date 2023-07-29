Наталья Колегова: В плену условия лучше, чем в белорусских тюрьмах 4 29.07.2023, 21:59

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Наталья Колегова

Как белорусам, прошедшим лукашенковские застенки, помогает фонд «Дапамога».

Многие белорусы, попавшие в Литву после протестов 2020-года, прошли через центр «Дапамога», которым руководит Наталья Колегова. В интервью сайту Charter97.org она рассказала, какая поддержка нужна репрессированным белорусам сегодня:

— В Беларуси политзаключенным может стать каждый человек, независимо от его взглядов, за кого он голосовал. Репрессивная машина набрала такие обороты, что по политическим мотивам можно осудить человека за лайки, за мнение, за высказывания и даже за семейное положение, как это было с калиновцами.

Если говорить про положение политзаключенных, то они находятся в очень плачевном состоянии: отсутствует медицинская помощь, ограничиваются права на переписку и многое другое. Если взять войну России против Украины, то пленные люди находятся в лучшем состоянии, чем наши политзаключенные. Я уже не говорю про обычных уголовников, которым также сидится лучше.

Белорусские политзаключенные получают минимальную помощь, но моя боль — это люди, которые вышли на свободу, отбыли наказание. Их состояние можно сравнить с состоянием беременной женщины, к которой есть особое внимание, пока она ходит с животом, так и с политзаключенными — пока они сидят в тюрьмах, о них говорят и пытаются заботиться, как бы это хорошо или плохо не получалось. А вот как только человек перестал быть политзаключенным, вышел из тюрьмы, он становится никому не нужным, о нем от силы напишут одну-две статьи, на этом дело заканчивается.

Надо понимать, что люди, которые отсидели в диких условиях два-три года, находятся в подавленном состоянии, особенно, если они сразу не покинули страну. Они никому не нужны, многие не могут найти свое место ни в Беларуси, ни даже в таких странах, как Литва, Польша и так далее.

— Много ли людей сегодня бежит в Литву из Беларуси?

— Многие не имеют возможности работать в Беларуси. Если они не уехали из страны, их ставят на профучет. Люди, отбыв наказание, попадают на домашнюю «химию», можно сказать, что их наказание продолжается. Масштабы этой ситуации на самом деле большие, только у нас в «Замке» сейчас проживает восемь таких человек. Вот только в понедельник мы забрали с границы человека, доктора, неделю назад мы взяли к себе жить женщину с дочкой, которая отсидела два с лишним года в тюрьме.

— Можете рассказать подробнее, как политзаключенным помогает ваш фонд «Дапамога»?

— Это не совсем фонд, некоммерческая организация, больше даже напоминаем волонтерскую организацию, которая создана своими руками. Фактически — это частная инициатива, которая существует за счет волонтеров и людей, поддерживающих нас своими донатами. Также нашей семье принадлежит дом, в который мы принимаем людей на адаптацию.

У нас есть некоторые правила — это только политические люди, которые приехали только что, были вынуждены бежать из Беларуси. Кому-то нужен месяц, чтобы освоиться, в исключительных случаях может быть и полгода, пока люди не получат официальный статус и работу. Еще мы помогаем с продуктами, оказываем психологическую помощь, пытаемся помогать с трудоустройством, хоть это и не является нашим профилем. Фактически люди попадают в атмосферу заботы, они получают всю необходимую помощь.

Есть еще, скажем так, своеобразный психологический фактор — мы занимаемся организацией политической жизни, в том числе — это и проведение акций. Каждое воскресение в 12 часов мы выходим на уличные акции в центре Вильнюса, на проспекте Гедимина возле «Новотеля». Люди, которые бежали от диктатуры, получают возможность свободно высказать свое мнение, постоять с БЧБ-флагом, для них это очень важно.

Сейчас мы готовим большой марш на 9 августа, уже согласовали с полицией. Хоть концепт борьбы занял продолжительный характер, но если мы здесь забудем, то что говорить о людях внутри Беларуси? Мы проводим эти акции для того, чтобы люди в Литве не забыли, что белорусы продолжают борьбу, привлекаем внимание к проблемам политзаключенных.

Вы можете поддержать фонд «Дапамога»

Paypal pay@dapamoga.lt

Paysera: Paysera: LT263500010016529238

SWIFT EVIULT2VXXX

Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius, Lietuva

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