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Битва за Бахмут: ловушка ВСУ успешно функционирует

  • 3.07.2023, 13:30
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Битва за Бахмут: ловушка ВСУ успешно функционирует

Украинские бойцы вытесняют россиян из-под города.

Второй месяц как СОУ активизировали контратаки по флангам у Бахмута, развернув тем самым процесс поступательного вытеснения российских оккупантов из-под города, а через некоторое время спустя и из самого города.

Данные действия привели к следующим результатам, которые выделил известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Бахмут не только не утратил, но и по-новому стал выполнять роль ловушки для ресурса российских оккупационный войск. Ведь если раньше оккупанты направляли на Бахмут колоссальный ресурс для захвата, жертвуя другими направлениями и плацдармами, то теперь они вынуждены направлять ресурс для обороны, опять-таки, жертвуя...

Эффект Бахмута продолжает своё воздействие, но уже тогда, когда ресурс российскому командованию критически нужен на Юге, но именно оттуда его пытаются стягивать, для усиления группировки в городе и около него, ослабляя Юг.

То есть, ловушка продолжает успешно функционировать.

Кроме того, оккупанты утратили контроль практически над всеми господствующими вершинами, за исключением нескольких в районе Клещиивки, а так же лишаются инициативы и контроля самого города, процесс чего был начат в июне.

Таким образом с мая СОУ планомерно и неспешно, расширили зону контроля по флангам, уже охватывая ключевые сёла, которые уж точно в лоб никто не будет штурмовать, а так же планомерно выходя на логистику, которая и будет перерезана в ближайшей перспективе.

Что самое важное, у СОУ сейчас есть возможность не только давить на Юг и Север от города, но и в самом городе. То есть, российское командование до конца не понимает, какое направление удара является приоритетным. А тут ещё и начавшаяся на прошлой неделе разведка боем, переросла в нечто большее.

Активизация СОУ в направлении Яковлевки и Краснополевки оказалась для оккупантов неприятным сюрпризом, хотя, логично, если проламываются фланги, почему бы не прикрыть крышку гробика с севера. Особенно с перспективой выхода на Соледар и, в теории, перерезания 1302.

Таким образом, на второй месяц контратакующих действий СОУ в районе Бахмута, вполне явно вырисовывается суицидально-патовое положение РОВ в этом секторе, но вместо того, чтобы собирать манатки и бежать, они стягивают резервы. Да, это замедляет движение, но не останавливает его.

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