Трудно узнать: как сейчас выглядит Саакашвили 3.07.2023, 18:29

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Михаил Саакашвили

Фотофакт.

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании.

Фото и видео опубликовали бывший пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж и телеканал Mtavari TV.

Чиж процитировала Саакашвили: «Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии».

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely

"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK — Mtavari TV (@MtavariChannel) July 3, 2023

Саакашвили еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.

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