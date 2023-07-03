Трудно узнать: как сейчас выглядит Саакашвили
- 3.07.2023, 18:29
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Фотофакт.
Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании.
Фото и видео опубликовали бывший пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж и телеканал Mtavari TV.
Чиж процитировала Саакашвили: «Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии».
@SaakashviliM joined the trial hearing remotely— Mtavari TV (@MtavariChannel) July 3, 2023
"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK
Саакашвили еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.