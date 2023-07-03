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Трудно узнать: как сейчас выглядит Саакашвили

  • 3.07.2023, 18:29
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Трудно узнать: как сейчас выглядит Саакашвили
Михаил Саакашвили

Фотофакт.

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании.

Фото и видео опубликовали бывший пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж и телеканал Mtavari TV.

Чиж процитировала Саакашвили: «Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии».

Саакашвили еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.

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