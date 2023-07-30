Как Путин поставил африканцев в идиотское положение 1 Альфред Кох

30.07.2023, 16:43

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Альфред Кох

Они точно знали, что слова главы Кремля о войне в Украине — это чушь собачья.

Прошел один год и 155 дней войны. Сегодня карты ISW не зафиксировали каких-то серьезных изменений линии фронта. Но все аналитики прогнозируют скорое взятие ВСУ поселка Урожайное рядом со Старомайорским (бердянское направление), поскольку Урожайное окружено ВСУ с трех сторон и простреливается уже насквозь.

Разумеется, отсутствие изменений линии фронта не означает какого-то затишья. Жестокие бои идут практически по всей линии фронта. И южнее Сватово, и в районе Кременной, и на флангах Бахмута, и в Авдеевке с Марьинкой, и по всему запорожскому участку фронта. И поэтому изменения могут быть в любой день. Нужно лишь набраться терпения и не ждать быстрых результатов.

Вчера Германия передала Украине очередной транш военной помощи. Кроме различных технических средств, там фигурирует еще шесть Gepard и боеприпасы к ним. Теперь всего у ВСУ есть 46 Gepard. Напомню, что это очень эффективное оружие в борьбе с самолетами, вертолетами, дронами и БПЛА противника как раз на линии фронта. Именно таких компонентов фронтового ПВО не хватает Украине для защиты наступающих частей от российских атак с воздуха.

Вчера и сегодня Путин мощно отжигал в информационном пространстве. И поэтому я не могу это не прокомментировать. Остановлюсь только на моем любимом: «Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действовали в полном соответствии с Уставом ООН... Запад начал войну в Украине. Именно так все и было, и отрицать это невозможно. Мы со своей стороны сделали все, чтобы урегулировать этот кризис мирным путем... Никаких нарушений Устава ООН здесь нет!»

Что все это означает? Это означает, что он убежден: все люди на Земле смотрят только российские каналы и читают только российские газеты. Более того: люди вообще между собой не общаются и своего мнения ни по какому поводу не имеют, а всякий раз, когда им нужно узнать, как обстоят дела, они набирают в Google слова: «Выступление Путина по Украине» – и таким образом узнают, что же сейчас происходит.

Путин страдает тем психическим расстройством (впрочем, довольно распространенным), когда человек сморозит какую-нибудь глупость или очевидную ложь и после опасливо наблюдает за слушателями. Если он не получает отпора и/или его не поправляют, то через короткое время он опять это повторяет, но уже более уверенным голосом. Если и в этот раз ему не возразят, то потом он говорит это уже как нечто само собой разумеющееся. А еще через пару дней он уже и сам верит, что это правда.

Путинский круг общения крайне узок. Он общается вряд ли более чем с 10–20 людьми. Все эти люди – его подчиненные либо люди, заинтересованные в его благосклонности. Все они ему обязаны тем, что стали очень богатыми людьми, и очень дорожат его расположением к ним.

Они давно уже ему не возражают, даже если он несет откровенную околесицу. И поэтому описанная выше эволюция лжи в правду происходит с регулярностью смены дня и ночи. Всегда, регулярно и без осечек.

Западные (и не только западные) лидеры либо вообще не звонят ему, либо звонят крайне редко. Он давно не виделся с людьми, которые от него никак не зависят, не боятся его и не хотят от него каких-нибудь гешефтов.

Однажды прокинув мысль о том, что это не Россия, а Запад начал войну, он в своем кругу не встретил никаких возражений и вот теперь он продает эту «мысль» африканским лидерам (а с ними вместе и всему человечеству) как нечто очевидное и бесспорное.

Вдумайтесь сами: «Запад начал войну в Украине. Именно так все и было, и отрицать это невозможно». Понимаете? Вот, предположим, вы – его гость, африканский лидер. Вы вежливый человек, вы не хотите с ним ругаться, вы только что получили от него прощение долгов на несколько миллиардов долларов и так далее.

Но в то же время вы не смотрите передачи Соловьева, Киселева и Скабеевой, вы вообще не знаете и не понимаете, как устроено российские информационное пространство хотя бы потому, что не владеете русским языком. Ваше представление о ситуации в Украине складывается из просмотра новостей CNN, чтения NYT и своих местных СМИ (цену которым вы прекрасно знаете). У вас есть совершенно четкое и ясное представление о том, кто начал эту войну и что случилось 24 февраля прошлого года.

Но Путин не знает этого вашего представления. Его картина мира – другая. И он с обезоруживающей простотой сообщает вам, что это Запад начал войну в Украине и это настолько очевидно, что спорить с этим бессмысленно. Это для него уже правда. Он сам в это верит. Потому что уже больше года, как он это сказал, и вся положенная эволюция этого утверждения в его мозгу уже произошла. Он уже не помнит, что это именно он сам много месяцев назад так соврал. Он давно уже поверил, что так оно и было: Запад первым напал на Россию.

Вы находитесь в совершенно идиотском положении: во-первых, вы совершенно точно знаете, что это чушь собачья, вам ужасно неудобно за то, что вот перед вами сидит человек, очевидно страдающий каким-то психическим недугом, причем страдающий так серьезно, что его картина мира драматически отличается от реальности. Вам страшно: ведь этот человек обладает самым большим в мире ядерным арсеналом. В то же время вам его ужасно жалко, потому что вы понимаете всю тщетность его усилий убедить вас в том, что он считает совершенно очевидным.

И при этом вы понимаете, что вот прямо здесь и сейчас вы ему возразить не можете. Вы знаете, что вы сейчас уедите (крутя пальцем у виска), а он останется тут, такой одинокий, такой нелепый, окруженный группой одних и тех же, много лет стареющих вместе с ним, немолодых, недалеких мужчин, которые его откровенно водят за нос и не говорят ему правды…

Ужасное, ужасное несчастье случилось со всеми нами. Путин должен уйти. Каждая секунда его нахождения у власти – это страшное оскорбление человеческой цивилизации и чудовищная ей угроза. Надеюсь, что главным итогом нынешнего саммита Россия – Африка стало понимание африканскими лидерами этой простой истины.

А мы с вами ее уже давно усвоили. И еще мы знаем, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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