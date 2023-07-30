The Times: ВСУ выходят на важнейшие высоты 30.07.2023, 21:24

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Российская оборона ослабевает.

ВСУ выходят на важнейшие высоты, заставляя РФ тратить дополнительные резервы и нанося удары по складам с боеприпасами в тылу.

Как сообщает The Times, ВСУ нарушили логистику российской армии и затруднили быстрое перемещение войск на фронте. Как говорится в материале, данное положение дел дает ВСУ возможность пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг к Донецку.

Кроме того, теперь защитники Украины могут продвинуться на юг от Угледара к Мариуполю или выйти к Токмаку, а затем к Мелитополю, чтобы изолировать Крым и все войска.

Как говорится в материале, при последнем варианте, Крым будет находиться в доступности для украинской артиллерии и воздушных атак. А это значит, что даже без захвата полуострова, украинцы могли бы сделать Крым невозможным для пребывания российских военных и гражданского населения. Это было бы серьезным козырем.

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