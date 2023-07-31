Военный эксперт: Начался процесс прорыва полосы обеспечения россиян 31.07.2023, 14:30

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Идет второй этап контрнаступления ВСУ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что первой фазой украинского контрнаступления можно и даже правильно считать те действия, которые начались в первых числах июня в Запорожской и Донецкой областях и которые представляли собой разведку боем.

«В рамках этих действий были вскрыты позиции российской артиллерии второй линии обороны, выявлены склады с боеприпасами, ГСМ и прочие объекты, определены основные логистические маршруты и проведён анализ полосы обеспечения и не только. С середины июня начался процесс прорыва полосы обеспечения», - написал он.

По его словам, именно этот процесс можно считать второй фазой наступления, когда после проведения разведки боем развернулся спектр мероприятий по поступательному выходу ко второй линии обороны. И, в настоящее время, этот процесс ещё не завершён.

«СОУ, вбив клин между Роботино и Вербовое и вправду вышли на основную линию обороны РОВ, но это только на одном участке, в определённой локации. Только после того, как будут выравнены фланги, заняты господствующие высоты и освобождены сёла и н.п. играющие роль опорников, начнётся 3-я фаза. Фактически, о подготовке прорыва второй линии обороны можно говорить тогда, когда ты вышел к этой линии не на одном участке, протяжённостью, например, километр, а когда создан удобный фронт для прорыва и соответствующие условия для поддержки этого процесса. Например, контроль тех же высот», - добавил эксперт.

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