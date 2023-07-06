Как ускорить любой Android-смартфон в несколько раз 2 6.07.2023, 16:05

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Поможет «секретная» настройка.

Наверное, каждому знакома ситуация, когда спустя некоторое время после покупки смартфон начинает подглючивать, а приложения открываются не так шустро. Однако не все знают, что в их Android заложен запас мощности, который можно высвободить, если немного покопаться в настройках, пишет УНИАН.

Речь идет о режиме разработчика, доступ к которому может получить любой пользователь. З помощью него можно быстро ускорить работу своего смартфона, сделав его чуть отзывчивее, быстрее и податливее.

Как ускорить смартфон на Андроиде

Чтобы разблокировать скрытые опции андроида, переходим в «Настройки» и открываем пункт «Сведения о телефоне» → «Сведения о ПО». Дальше находим пункт «Номер Сборки» и наживаем на него 7 раз подряд. Система несколько раз оповестит вас о текущем этапе включения режима, после чего уведомит, что режим успешно включен.

Вернувшись на предыдущую страницу настроек, мы замечаем, что в меню появился новый пункт под названием «Параметры разработчика».

Теперь вы можете самостоятельно управлять работой смартфона и более гибко настраивать различные параметры системы. Нас же в первую очередь интересуют скрытые настройки графического ускорителя.

Дело в том, что приложения могут обрабатываться либо основным процессором, либо графическим ускорителем – здесь все индивидуально. Однако с помощью режима разработчика можно принудительно настроить смартфона на обработку всех приложений с использованием графического ускорителя. Это позволяет разгрузить основной процессор при работе с приложениями.

Параметр, который нам нужен, находится в «Аппаратном ускорении отрисовки», но в зависимости от оболочки Android может называться по-разному. Зайдя, ставим галочку напротив пункта «Ускорить работу GPU». Можно еще поставить галку напротив пункта «Отключение аппаратного наложения» и «Включение 4x MSAA».

Еще одна настройка в меню режима разработчика, с помощью которой можно ускорить свой смартфон – это настройка анимации в параметре «Отрисовка» (вторая картинка).

По умолчанию на Android опции «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации» установлены на значениях «1Х». Понижаем их до 0,5Х либо полностью выключаем анимацию. Снизив время перехода между окнами, вы точно заметите разницу в скорости открытия приложений на смартфоне.

Таким образом, активнее используя мощности процессора, графического ускорителя и оперативной памяти, мы заставили смартфон работать быстрее.

Важно: если у вашего телефона устаревший процессор или мало оперативной памяти, то в параметры разработчика все же лучше не лезть. Работать смартфон конечно не перестанет, но будет быстрее разряжаться и нагреваться. Поэтому подобные ускорения больше актуальны для тех, кто активно использует свой смартфон для игр или запуска ресурсоемких приложений.

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