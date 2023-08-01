Над Польшей заметили белорусские вертолеты 2 1.08.2023, 19:48

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Однако нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.

В небе над пограничным селом Беловеж (Польша) сегодня, 1 августа, заметили белорусские военные вертолеты. Однако нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.

Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, сообщает RMF24.

Жители села Беловеж увидели военные вертолеты Беларуси, фактически они пролетели над их домами. В процессе такого демонстративного полета удалось зафиксировать Ми-24 и Ми-8.

Польские военные следят за тем, чтобы ни один из вертолетов не пересек границу. Также отмечается, что белорусы предупредили о своих полетах вблизи границы с Польшей.

Отмечается, что во время одного из них вертолеты увидели жители Беловежи. Издание пишет, что это был один вертолет и один беспилотный летательный аппарат.

Также RMF FM сообщает, что польские радары не зафиксировали пересечение границы. Солдаты признают, что машины при надлежащей видимости было видно из Беловежи и могло сложиться впечатление, что они на польской стороне.

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