Польша заявила о нарушении границы военными вертолетами Беларуси 5 1.08.2023, 21:15

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Варшава сообщила об этом НАТО.

Два вертолета Беларуси сегодня, 1 августа, нарушили государственную границу Польши. Они участвовали в учениях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

«После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы», - отмечают в ведомстве.

Там уточнили, что пересечение границы произошло в районе приграничного села Беловеж. Вертолеты летели на очень низкой высоте, из-за чего их не зафиксировали радиолокационные системы.

Министр обороны Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

«НАТО было проинформировано об инциденте», - отмечают в Минобороны.

Также на ковер в Министерство иностранных дел для объяснений вызовут временного поверенного в делах Беларуси.

Напомним, сегодня жители польского села Беловеж утверждали, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси — Ми-24 и Ми-8.

При этом власти страны утверждали, что нарушения границы не произошло, поскольку этого не зафиксировали польские радары.

Отметим, что недавно в Польше пригрозили закрыть границу с Беларусью, если там заметят провокации частной военной компании «Вагнера». Такие же меры введут Литва и Латвия.

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