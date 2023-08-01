МИД Польши требует от режима Лукашенко объяснить нарушение воздушного пространства военными вертолетами 8 1.08.2023, 22:05

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Вызван временный поверенный.

Нарушение воздушного пространства Польши белорусскими военными вертолетами — очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Об этом заявили в МИД Польши.

«Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало белорусскую сторону немедленно и подробно объяснить произошедшее. Польская сторона подчеркнула, что инцидент воспринимается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от такой деятельности», — говорится в заявлении.

В связи с нарушением 1 августа двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши временный поверенный в делах Посольства Республики Беларусь был немедленно вызван в МИД Польши.

Напомним, 1 августа в небе над польским селом Беловежа в Подляском воеводстве вблизи польско-белорусской границы заметили белорусские военные вертолеты. Местные жители уверены, что вертолеты пролетели прямо над селом, OSINT-расследователи говорят о залете вглубь польской территории на три километра. Но в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши уверяли, что нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.

Вечером 1 августа Министерство обороны Польши заявило о том, что нарушение воздушного пространства страны белорусскими военными вертолетами все же было. Отмечается, что пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами.

В Минобороны Беларуси назвали обвинения в нарушении воздушного пространства «надуманными».

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